Kim Källström: ”Då var han ju i West Ham…”

SOLNA. En unik möjlighet som Sverige inte kunde tacka nej till?

Graham Potter är ny svensk förbundskapten och fotbollschef Kim Källström njuter.

Men kunde Källström själv tro på detta för bara några veckor sedan?

– Nej för då var han ju i West Ham så då var han ju inte tillgänglig, men det sker förändringar hela tiden, konstaterar Källström i den mixade zonen efter presskonferens med Potter.

Foto: Bildbyrån

Östersund från division 2 till allsvenskan och Europa League-sextondel mot Arsenal, Championship med Swansea och därefter Premier League med Brighton, Chelsea och West Ham.

Cv-mässigt är Graham Potter på en nivå meritmässigt som ingen annan svensk förbundskapten kunnat mäkta med och frågan är om det ens hade varit möjligt för fotbollschef Kim Källström och kollegorna på förbundet att ro ett sådant här namn i hamn om det inte vore för svenskkopplingen?

Källström blir själv ställd när frågan kommer i den mixade zonen efter presskonferensen med Potter i Solna under måndagen.

– Jag vet inte, jag kan faktiskt inte svara på det. Jag undviker att spekulera i det, säger Källström.

”För några veckor sen var han ju i West Ham”

Jon Dahl Tomasson sparkades i tisdags, inte ens ett dygn efter förlusten mot Kosovo i Göteborg. Men dansken var redan hårt ansatt efter septembersamlingen, men då var Potter inte aktuell.

– Nej, för några veckor sedan var han ju i West Ham så då var han inte tillgänglig, säger Källström om engelsmannen som sparkades från Londonklubben i slutet av september månad.

– Men det sker ju förändringar hela tiden på marknaden, åt båda hållen, tillägger fotbollschefen.

Trots att Potter gjort sig känd som en processtränare där han över tid gjort otroliga resultat tror Källström att nya förbundskaptenen över två landslagssamlingar i november respektive mars kan åstadkomma tillräckligt för att ta Sverige till VM – vilket då hade förlängt korttidskontraktet med Potter över turneringen i Nordamerika i sommar.

– Han kom ju in i Chelsea (2022) och hade bra framgång där direkt efter en väldigt kort tid i klubben. Graham har en enorm erfarenhet och är trygg i sitt ledarskap. Alla förstår att det är annorlunda att träna landslag kontra klubblag, ännu mer nu när han kommer in mitt i ett kval. Men ja, vi är trygga i det här.