Klart: Messi gör sitt sjätte VM – här är Argentinas VM-trupp

Argentinas VM-trupp inför sommarens mästerskap är släppt.

Lionel Messi får göra sitt sjätte världsmästerskap.

Regerande världsmästaren Argentina har släppt sin VM-trupp.

Lionel Messi är uttagen till sitt sjätte världsmästerskap, men samtidigt har förbundskaptenen Lionel Scaloni tagit ut stjärnspelare som Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez och Lautaro Martinez.

I VM-gruppspelet ställs Argentina mot Algeriet, Österrike och Jordanien.

Truppen:

Målvakter: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atlético Madrid).

Backar: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marseille), Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina (Marseille), Nicolás Tagliafico (Lyon).

Mittfältare: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis MacAllister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentin Barco (Strasbourg).

Forwards: Lionel Messi (Inter Miami), Nicholas Paz (Como), Thiago Almada (Atlético Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético Madrid), Lautaro Martínez (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético Madrid).