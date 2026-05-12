Klart: Stjärnorna utanför spanska VM-truppen

De var bärande i EM-titeln för två år sedan.

Nu ratas dock Dani Carvajal och Alvaro Morata i VM-truppen.

Det är VM-trupptider.

Graham Potter tar 16:15 ut sitt svenska lag som reser till Nordamerika för mästerskapet – och när Luis de la Fuente tagit ut sin bruttotrupp på 55 spelare som jagar Spaniens första VM-guld sedan 2010 saknas två stjärnnamn.

För varken Dani Carvajal eller Alvaro Morata som var bärande i EM-guldet 2024 finns med i de la Fuentes trupp – samma förbundskapten som för två år sedan.