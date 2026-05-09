Klart: VM får tre invigningar – Katy Perry bland artisterna

FIFA har nu presenterat artisterna som ska uppträda under invigningsceremonierna till fotbolls-VM.

Eftersom mästerskapet spelas i tre länder blir det också tre separata invigningar.

Fotbolls-VM arrangeras i år av USA, Kanada och Mexiko – och varje värdnation får sin egen invigning.

Först ut är Mexiko, som spelar VM:s öppningsmatch mot Sydafrika den 11 juni på Estadio Azteca. På scen står bland andra Alejandro Fernández, Belinda och J Balvin.

Dagen därpå inleder Kanada sitt VM mot Bosnien och Hercegovina i Toronto, där Alanis Morissette och Michael Bubléfinns bland namnen som uppträder.

Inför USA:s första match mot Paraguay på SoFi Stadium i Los Angeles natten till den 13 juni, svensk tid, väntar en stjärnspäckad show med bland andra Katy Perry, Future, Anitta, Lisa, Rema och Tyla.