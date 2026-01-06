Kryptiska svaret om landslaget – kan byta bort Sverige

STOCKHOLM. Besard Sabovic har representerat Sverige från 15 års ålder upp till U21.

Men ännu har chansen inte kommit på A-landslagsnivå, och kontakt med Nordmakedonien finns.

– Jag håller båda länderna lika kärt om hjärtat. Dörren är öppen, säger Austin-mittfältaren i en tv-intervju med FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter sin succé i Djurgården 2024 lämnade Besard Sabovic för ett äventyr på andra sidan Atlanten.

Ett treårskontrakt med Austin FC i Texas tecknades och under sin debutsäsong i MLS missade mittfältaren blott två matcher, i övrigt spelade han allt, antingen från start eller som inhoppare.

Hässelbysonen berättade redan 2021 att han drömde om svenska landslaget vilket var anledningen till flytten från turkiska Kayserispor till ryska Khimki, men trots att han representerat Sveriges landslag från 15 års ålder upp till U21 har chansen i A-landslaget aldrig kommit, vare sig under Janne Andersson eller Jon Dahl Tomasson – så heller inte under Graham Potters första samling i november.

Sabovic har rötter från Nordmakedonien och har faktiskt gjort tre U21-landskamper för nationen, detta 2019 (året innan han debuterade för Sveriges dito). Med andra ord kan han nu också välja bort Blågult för Nordmakedoniens A-landslag.

– Klart man vill representera ett landslag. Jag har alltid hållit dörren öppen för båda och det gör jag fortfarande. Jag vill köra för ett A-landslag, det är en dröm jag har och som jag hoppas går i uppfyllelse.

Vad tror du om chanserna att komma med nu under Potter?

– Vi såg ju nu att Emil Forsberg kom in som ersättare (också i MLS) så det handlar om att göra det bra först i klubblaget innan man drömmer vidare. Så jag ska fokusera på att göra det bra i Austin, göra fler poäng och bli än mer bidragande där så hoppas jag att det ska öppna upp sig.

Har du kontakt med Nordmakedonien?

– Absolut, det har jag.

Hur nära är du att byta landslag?

– Man vet aldrig.

Vad kan du säga mer? Det där lät kryptiskt.

– Det är inte meningen att vara kryptisk. Men absolut jag håller dörren öppen. Jag vill spela landslagsfotboll. Jag håller båda länderna lika kärt om hjärtat.

Vad för typ av dialog har du med Nordmakedonien? Är det att de gärna vill ha dig men att du väntar på Sverige eller hur lyder dialogen?

– Absolut innan har det varit så att de velat ha dit mig, då när jag spelade med deras U21. Jag har alltid väntat på Sverige men som sagt jag håller Nordmakedonien lika kärt om hjärtat som Sverige och jag håller dörren öppen. Men först och främst är det fokus på Austin.

Om du blir kallad till Nordmakedonien nästa samling men inte till Sverige, orkar du vänta längre då?

– Det tar jag då.