Kulusevski på plats – ska stötta Sverige
Dejan Kulusevski är skadad och missar Sveriges playoff.
Men Spurs-stjärnan kommer att vara på plats i Spanien till Ukraina-matchen.
– Det blir fantastisk, säger förbundskaptenen Graham Potter till Aftonbladet.
Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på nästan elva månader då en knäskada satt stopp. Senast svensken gjorde en match var i maj 2025.
Kulusevski kommer att missa Sveriges VM-playoff mot Ukraina på torsdagen men nu meddelar förbundskaptenen Graham Potter att 25-åringen kommer att vara på plats i Valencia där matchen spelas.
– Dejan är i Spanien så jag tror att han kommer komma hit och träffa oss. Det blir trevligt att se honom. I det stadiet han är i sin rehab är det okej för honom. För de andra är det svårare för de är i ett stadie i sin rehab där det betyder att det blir svårare att vara på planen, säger Potter till Aftonbladet och tillägger:
– Men Dejan kommer förbi och det blir fantastisk.
Playoff-matchen mellan Ukraina och Sverige spelas på torsdag med avsparkstid 20.45.
