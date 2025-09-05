Kulusevski talar ut: ”Tillbaka väldigt snart”

Dejan Kulusevski är skadad.

Tottenham-spelaren missar Sveriges VM-kval.

– Om allt går enligt plan så är jag tillbaka om 2–3 månader, säger Kulusevski i en intervju med Viaplay.

Dejan Kulusevski drog på sig en jobbig skada och tvingades sedan till operation. Under tiden har det varit tyst från den svenske landslagsmannen.

Nu förklarar Dejan Kulusevski hur statusen är på skadan och hur han ser på framtiden.

– Status är jättebra. Jag vaknar varje dag med samma hunger. Jag kommer vara tillbaka väldigt snart, om allt går enligt plan så är jag tillbaka om 2–3 månader, säger Kulusevski i en intervju med Viaplay.

Kulusevski följer med den blågula truppen under VM-kvalet men kommer inte att spela. Så går hans tankar inför matchen mot Slovenien.

– Vi har några spelare som saknas, men vi får inte underskatta Slovenien som kom till EM-kvartsfinal förra året. Det är juggar på hemmaplan. Det kommer bli otroligt tufft, vi måste spela som män.

25-åringen tror att Sverige kan ta sig långt i ett eventuellt världsmästerskap.

– Det kommer bli en otrolig sommar, säger han.