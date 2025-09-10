Prenumerera

Foto: Alamy

Kylian Mbappé går om Henry – på 31 färre matcher

Kylian Mbappé, 26, är Frankrikes näst bästa målskytt genom tiderna.
Real Madrid-stjärnan gick om Thierry Henry efter straffmålet mot Island.
Nu är 26-åringen bara fem mål från målrekordet.

Bildmontage: Real Madrids och det franska landslagets anfallare Kylian Mbappé och legendaren Thierry Henry
Foto: Alamy

Det var under tisdagskvällens VM-kvalmatch mellan Frankrike och Island som världsstjärnan Kylian Mbappé slog till. Real Madrid-anfallaren kvitterade matchen från straffpunkten och var delaktig i Frankrikes räddade seger i kvalet till VM 2026.

Med det gick 26-åringen om legendaren Thierry Henry i antal gjorda mål för det franska landslaget. Mbappé klev upp på totalt 52 fullträffar på 92 landskamper för ”Les Bleus” – 31 matcher färre än Henry (51 mål).

17 oktober 2023, Villeneuve-d'Ascq, Frankrike, Frankrike: Olivier GIROUD från Frankrike under den internationella vänskapsmatchen mellan Frankrike och Skottland på Pierre Mauroy Stadium den 17 oktober 2023 i Villeneuve-d'Ascq nära Lille, Frankrike.
Foto: Alamy

26-åriga Kylian Mbappé skuggar nu Olivier Giroud i jakten på att bli Frankrikes mesta målskytt genom tiderna. Mbappé behöver bara fem fullträffar till för att tangera Girouds rekord (57).

Frankrike toppar sin VM-kvalgrupp med två av två segrar. I gruppen finns, förutom Island på andraplatsen, Ukraina och Azerbajdzjan.

