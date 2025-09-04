Lagerbielke lämnar återbud till Blågult
Gustaf Lagerbielke kommer inte delta i landslagets samling.
Mittbacken är skadad och lämnar återbud.
Han ersätts av Mjällbys Axel Norén.
Det var tidigare under torsdagen som det svenska landslaget meddelade att Mjällby AIF:s Axel Norén kallades in till samlingen, efter att först ha varit utanför truppen. Nu står det klart att Norén ersätter Gustaf Lagerbielke i landslagstruppen.
Mittbacken, som spelar i portugisiska Braga, dras med en skada som innebär att han inte kommer att vara tillgänglig för de två kommande matcherna i VM-kvalet.
”Blågult” reser till Ljubljana senare under torsdagen för mötet med Slovenien under fredagen. Därefter väntar Kosovo borta måndag den 8 september.
