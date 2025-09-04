Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Lagerbielke lämnar återbud till Blågult

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Gustaf Lagerbielke kommer inte delta i landslagets samling.
Mittbacken är skadad och lämnar återbud.
Han ersätts av Mjällbys Axel Norén.

250902 Gustaf Lagerbielke från svenska fotbollslandslaget i den mixade zonen efter en träningssession den 2 september 2025 i Stockholm.
Foto: Bildbyrån

Det var tidigare under torsdagen som det svenska landslaget meddelade att Mjällby AIF:s Axel Norén kallades in till samlingen, efter att först ha varit utanför truppen. Nu står det klart att Norén ersätter Gustaf Lagerbielke i landslagstruppen.

Mittbacken, som spelar i portugisiska Braga, dras med en skada som innebär att han inte kommer att vara tillgänglig för de två kommande matcherna i VM-kvalet.

”Blågult” reser till Ljubljana senare under torsdagen för mötet med Slovenien under fredagen. Därefter väntar Kosovo borta måndag den 8 september.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt