Beskedet: Axel Norén kallas in till VM-kvalsamlingen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Imorgon inleder Sverige sitt kval till VM 2026.
Då har Jon Dahl Tomasson valt att kalla in en extra spelare.
Detta i form av Mjällbys Axel Norén.
✔️ Mittbacken ersätter Gustaf Lagerbielke som lämnar återbud.
Han var med i den förra landslagssamlingen – men lämnades utanför när Jon Dahl Tomasson tog ut sin trupp inför det stundande VM-kvalet.
Nu står det dock klart att förbundskaptenen har valt att kalla in en extra spelare inför matcherna mot Slovenien och Kosovo.
Då talar vi om Mjällby AIF:s Axel Norén.
På sin hemsida skriver det Svenska Fotbollförbundet följande:
”Förbundskapten Jon Dahl Tomasson har kallat in ytterligare en spelare till de två bortamatcherna i VM-kvalet. Torsdag morgon anslöt Mjällbys back Axel Norén till laget”
Fredagens match mellan Slovenien och Sverige har avspark klockan 20.45.
Den här artikeln handlar om: