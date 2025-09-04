Imorgon inleder Sverige sitt kval till VM 2026.

Då har Jon Dahl Tomasson valt att kalla in en extra spelare.

Detta i form av Mjällbys Axel Norén.

✔️ Mittbacken ersätter Gustaf Lagerbielke som lämnar återbud.

Han var med i den förra landslagssamlingen – men lämnades utanför när Jon Dahl Tomasson tog ut sin trupp inför det stundande VM-kvalet.

Nu står det dock klart att förbundskaptenen har valt att kalla in en extra spelare inför matcherna mot Slovenien och Kosovo.

Då talar vi om Mjällby AIF:s Axel Norén.

På sin hemsida skriver det Svenska Fotbollförbundet följande:

”Förbundskapten Jon Dahl Tomasson har kallat in ytterligare en spelare till de två bortamatcherna i VM-kvalet. Torsdag morgon anslöt Mjällbys back Axel Norén till laget”

Fredagens match mellan Slovenien och Sverige har avspark klockan 20.45.