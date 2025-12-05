Prenumerera

Foto: Alamy

Länderna Sverige kan få i VM-gruppen – allt om lottningen

I dag lottas VM-grupperna.
Då ska Sverige få sina fyra eventuella motståndare.
Här är allt du behöver veta inför lottningen av VM-grupperna.

Foto: Alamy

Lottningen av grupperna i VM 2026 genomförs i Washington DC, USA, på kulturcentret John F. Kennedy Center for the Performing Arts under fredagen. Grupplottningen startar klockan 12:00 lokaltid och 18:00 svensk tid.

För att Sverige ska ta en plats i mästerskapet krävs en seger i playoff-turneringen som spelas i mars 2026. I semifinalen ställs ”Blågult” mot Ukraina och i en eventuell final väntar Polen eller Albanien.

Så lottas VM-grupperna

De 42 länder som redan är kvalificerade kommer lottas in i tolv grupper utifrån fyra lottningspotter. Även fyra platshållare från det europeiska playoff-spelet, vilket är Sveriges eventuella väg till VM 2026 (playoff B), och två från det interkontinentala playoff-spelet kommer att ingå i lottningen. De sex platser som återstår placeras in i pott 4, tillsammans med de sämst rankade nationerna.

Värdnationerna USA, Mexiko och Kanada placeras in i pott 1 och de resterande 39 placeras in baserat på ländernas plats på FIFA:s världsrankning. Värdländernas grupper är redan klara; Kanada i grupp A, Mexiko i grupp B och USA i grupp D.

Pott 1Pott 2Pott 3Pott 4
KanadaKroatienNorgeJordanien
MexikoMarockoPanamaKap Verde
USAColombiaEgyptenGhana
SpanienUruguayAlgerietCuraçao
ArgentinaSchweizSkottlandHaiti
FrankrikeJapanParaguayNya Zealand
EnglandSenegalTunisienUEFA playoff A
BrasilienIranElfenbenskustenUEFA playoff B (Sveriges väg)
PortugalSydkoreaUzbekistanUEFA playoff C
NederländernaEcuadorQatarUEFA playoff D
BelgienÖsterrikeSaudiarabienFIFA playoff 1
TysklandAustralienSydafrikaFIFA playoff 2

Sveriges drömgrupp

Sett till FIFA:s världsrankning är det lättaste motståndet från lottningspott 1 Kanada, som rankas på 27:e plats, en plats före Sveriges playoff-motståndare Ukraina (28). ”Blågult” rankas på plats 43.

Drömmotståndet från pott 2 och 3 är baserat på världsrankningen Australien (26) och Sydafrika (61).

Drömgruppen:

  • Kanada
  • Australien
  • Sydafrika
  • Sverige

Sveriges mardrömsgrupp

Skulle Sverige ta sig till VM 2026 och ha otur i grupplottningen skulle ett eventuellt mardrömsmotstånd kunna bli världsettan Spanien. Spanjorerna är regerande EM-mästare och rankas på förstaplats på FIFA:s världsrankning.

Det finns gott om tufft motstånd i lottningspott 2 och 3, där Kroatien är det högst rankade landet (10) från den andra potten och Norge (29) från den tredje potten.

Mardrömsgruppen:

  • Spanien
  • Kroatien
  • Norge
  • Sverige

