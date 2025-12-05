Länderna Sverige kan få i VM-gruppen – allt om lottningen
I dag lottas VM-grupperna.
Då ska Sverige få sina fyra eventuella motståndare.
Här är allt du behöver veta inför lottningen av VM-grupperna.
Lottningen av grupperna i VM 2026 genomförs i Washington DC, USA, på kulturcentret John F. Kennedy Center for the Performing Arts under fredagen. Grupplottningen startar klockan 12:00 lokaltid och 18:00 svensk tid.
För att Sverige ska ta en plats i mästerskapet krävs en seger i playoff-turneringen som spelas i mars 2026. I semifinalen ställs ”Blågult” mot Ukraina och i en eventuell final väntar Polen eller Albanien.
Så lottas VM-grupperna
De 42 länder som redan är kvalificerade kommer lottas in i tolv grupper utifrån fyra lottningspotter. Även fyra platshållare från det europeiska playoff-spelet, vilket är Sveriges eventuella väg till VM 2026 (playoff B), och två från det interkontinentala playoff-spelet kommer att ingå i lottningen. De sex platser som återstår placeras in i pott 4, tillsammans med de sämst rankade nationerna.
Värdnationerna USA, Mexiko och Kanada placeras in i pott 1 och de resterande 39 placeras in baserat på ländernas plats på FIFA:s världsrankning. Värdländernas grupper är redan klara; Kanada i grupp A, Mexiko i grupp B och USA i grupp D.
|Pott 1
|Pott 2
|Pott 3
|Pott 4
|Kanada
|Kroatien
|Norge
|Jordanien
|Mexiko
|Marocko
|Panama
|Kap Verde
|USA
|Colombia
|Egypten
|Ghana
|Spanien
|Uruguay
|Algeriet
|Curaçao
|Argentina
|Schweiz
|Skottland
|Haiti
|Frankrike
|Japan
|Paraguay
|Nya Zealand
|England
|Senegal
|Tunisien
|UEFA playoff A
|Brasilien
|Iran
|Elfenbenskusten
|UEFA playoff B (Sveriges väg)
|Portugal
|Sydkorea
|Uzbekistan
|UEFA playoff C
|Nederländerna
|Ecuador
|Qatar
|UEFA playoff D
|Belgien
|Österrike
|Saudiarabien
|FIFA playoff 1
|Tyskland
|Australien
|Sydafrika
|FIFA playoff 2
Sveriges drömgrupp
Sett till FIFA:s världsrankning är det lättaste motståndet från lottningspott 1 Kanada, som rankas på 27:e plats, en plats före Sveriges playoff-motståndare Ukraina (28). ”Blågult” rankas på plats 43.
Drömmotståndet från pott 2 och 3 är baserat på världsrankningen Australien (26) och Sydafrika (61).
Drömgruppen:
- Kanada
- Australien
- Sydafrika
- Sverige
Sveriges mardrömsgrupp
Skulle Sverige ta sig till VM 2026 och ha otur i grupplottningen skulle ett eventuellt mardrömsmotstånd kunna bli världsettan Spanien. Spanjorerna är regerande EM-mästare och rankas på förstaplats på FIFA:s världsrankning.
Det finns gott om tufft motstånd i lottningspott 2 och 3, där Kroatien är det högst rankade landet (10) från den andra potten och Norge (29) från den tredje potten.
Mardrömsgruppen:
- Spanien
- Kroatien
- Norge
- Sverige
