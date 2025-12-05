I dag lottas VM-grupperna.

Då ska Sverige få sina fyra eventuella motståndare.

Här är allt du behöver veta inför lottningen av VM-grupperna.

Foto: Alamy

Lottningen av grupperna i VM 2026 genomförs i Washington DC, USA, på kulturcentret John F. Kennedy Center for the Performing Arts under fredagen. Grupplottningen startar klockan 12:00 lokaltid och 18:00 svensk tid.

För att Sverige ska ta en plats i mästerskapet krävs en seger i playoff-turneringen som spelas i mars 2026. I semifinalen ställs ”Blågult” mot Ukraina och i en eventuell final väntar Polen eller Albanien.

Så lottas VM-grupperna

De 42 länder som redan är kvalificerade kommer lottas in i tolv grupper utifrån fyra lottningspotter. Även fyra platshållare från det europeiska playoff-spelet, vilket är Sveriges eventuella väg till VM 2026 (playoff B), och två från det interkontinentala playoff-spelet kommer att ingå i lottningen. De sex platser som återstår placeras in i pott 4, tillsammans med de sämst rankade nationerna.

Värdnationerna USA, Mexiko och Kanada placeras in i pott 1 och de resterande 39 placeras in baserat på ländernas plats på FIFA:s världsrankning. Värdländernas grupper är redan klara; Kanada i grupp A, Mexiko i grupp B och USA i grupp D.

Pott 1 Pott 2 Pott 3 Pott 4 Kanada Kroatien Norge Jordanien Mexiko Marocko Panama Kap Verde USA Colombia Egypten Ghana Spanien Uruguay Algeriet Curaçao Argentina Schweiz Skottland Haiti Frankrike Japan Paraguay Nya Zealand England Senegal Tunisien UEFA playoff A Brasilien Iran Elfenbenskusten UEFA playoff B (Sveriges väg) Portugal Sydkorea Uzbekistan UEFA playoff C Nederländerna Ecuador Qatar UEFA playoff D Belgien Österrike Saudiarabien FIFA playoff 1 Tyskland Australien Sydafrika FIFA playoff 2

Sveriges drömgrupp

Sett till FIFA:s världsrankning är det lättaste motståndet från lottningspott 1 Kanada, som rankas på 27:e plats, en plats före Sveriges playoff-motståndare Ukraina (28). ”Blågult” rankas på plats 43.

Drömmotståndet från pott 2 och 3 är baserat på världsrankningen Australien (26) och Sydafrika (61).

Drömgruppen:

Kanada

Australien

Sydafrika

Sverige

Sveriges mardrömsgrupp

Skulle Sverige ta sig till VM 2026 och ha otur i grupplottningen skulle ett eventuellt mardrömsmotstånd kunna bli världsettan Spanien. Spanjorerna är regerande EM-mästare och rankas på förstaplats på FIFA:s världsrankning.

Det finns gott om tufft motstånd i lottningspott 2 och 3, där Kroatien är det högst rankade landet (10) från den andra potten och Norge (29) från den tredje potten.

Mardrömsgruppen: