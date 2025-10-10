Liverpool i kontakt med Blågult: ”Odramatiskt”

Liverpool har synpunkter på Alexander Isaks speltid i landslaget.

PL-klubben hoppas att svensken ska komma till spel mot Schweiz för att komma i form.

– Jag tycker inte det är konstigt om klubbarna har önskemål, säger landslagschefen Stefan Pettersson till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Den regerande mästaren Liverpool går trögt i Premier League, och efter tre raka förluster (två i ligan, en i Champions League, reds. anm.) kom landslagsuppehållet lägligt för Merseyside-klubben. Nu hoppas Liverpool kunna få i gång storförvärvet Alexander Isak.

Svensken har fortsatt inte gjort mål i ligan sedan rekordövergången i somras, och tränaren Arne Slot uppges önska att Isak får speltid i ”Blågult” för att komma i form till återstarten av Premier League.

”Slot vill se Sverige starta Isak i hopp om att mer matchträning och ett mål eller två ska få honom i bättre slag till återstarten av ligan”, skriver Liverpool Echo.

”Helt normalt”

Landslaget bekräftar att man har varit i kontakt med Liverpool, men enligt landslagschefen Stefan Pettersson är det inget ovanligt.

– Det är ju kontakt ständigt mellan framför allt medicin- och fysgänget. De har ju sina egna kontakter i klubbar och så där. Man stämmer av saker och ting. Och tränarna stämmer också av, emellanåt. Så det är helt normalt, och har varit så så länge jag varit med här, säger han till Expressen.

Alexander Isak. Foto: Alamy

– Jag tycker inte det är konstigt om klubbarna har önskemål. Det är ju likväl som vi önskar att de ska spela i sina klubbar. Det är inget konstigt. Odramatiskt, fortsätter han.

Liverpool tar emot Manchester United i återstarten den 19 oktober.