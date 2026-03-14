Lundgren vill spela Sveriges playoff: ”Hoppas det”

Gustav Lundgren är skadad.

Men spelaren själv hoppas vara tillbaka snart.

– Det är ingen stor skada, säger han i Expressens sändning.

Gais-stjärnan Gustav Lundgren åkte på en skada under en träning. Närmare bestämt en bristning i ljumsken.

Den offensive pjäsen missade kvartsfinalen i svenska cupen. Samtidigt är spelaren själv optimistisk och hoppas vara tillbaka om några dagar.

– Inte så länge förhoppningsvis. Det är lite oklart hur länge det blir. Det är ingen stor skada så att om allt går bra hoppas jag vara tillbaka i träning under veckan, säger Lundgren i Expressens sändning och fortsätter:

– Så får vi se hur redo man blir och allting går men det har gått bra hittills.

Lundgren debuterade för Sverige under VM-kvalet i fjol och snart väntar en viktig playoff-semifinal mot Ukraina. Lundgren hoppas att förbundskaptenen Graham Potter tar ut honom i den blågula truppen.

– Jag hoppas det, men vi får se vad som händer. Om det är aktuellt att ta ut mig, det vet jag inte, säger Gais-stjärnan.

Sverige ställs mot Ukraina den 26 mars.