Lundgren vill spela Sveriges playoff: ”Hoppas det”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Gustav Lundgren är skadad.
Men spelaren själv hoppas vara tillbaka snart.
– Det är ingen stor skada, säger han i Expressens sändning.
Gais-stjärnan Gustav Lundgren åkte på en skada under en träning. Närmare bestämt en bristning i ljumsken.
Den offensive pjäsen missade kvartsfinalen i svenska cupen. Samtidigt är spelaren själv optimistisk och hoppas vara tillbaka om några dagar.
– Inte så länge förhoppningsvis. Det är lite oklart hur länge det blir. Det är ingen stor skada så att om allt går bra hoppas jag vara tillbaka i träning under veckan, säger Lundgren i Expressens sändning och fortsätter:
– Så får vi se hur redo man blir och allting går men det har gått bra hittills.
Lundgren debuterade för Sverige under VM-kvalet i fjol och snart väntar en viktig playoff-semifinal mot Ukraina. Lundgren hoppas att förbundskaptenen Graham Potter tar ut honom i den blågula truppen.
– Jag hoppas det, men vi får se vad som händer. Om det är aktuellt att ta ut mig, det vet jag inte, säger Gais-stjärnan.
Sverige ställs mot Ukraina den 26 mars.
Den här artikeln handlar om: