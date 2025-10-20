Lustig om nya förbundskaptenen: ”Väldigt stor tro”

Graham Potter är landslagets nya förbundskapten.

SVT:s expert Mikael Lustig har tro på att det kommer bli bra med Potter.

– Även när det såg som mörkast ut så hade jag fortfarande väldigt stor tro på det här laget, säger Lustig till SVT.

Foto: Bildbyrån

Graham Potter har en lång karriär som tränare. 50-åringen kommer senast från West Ham men i Sverige är han mest ihågkommen som Östersunds tränare.

– Jag har pratat med många spelare som var i Östersund när han var där, och han är en tränare där det verkligen gäller att spelarna är på hans sida. Att de har ett öppet sinne för hans filosofi. Vill Graham Potter att du springer vänster, då är det dags att springa vänster, säger Lustig och fortsätter:

– Nu är det ett VM som vi ska till, så om spelarna bara lyssnar på varenda sak som Potter säger så har jag väldigt stor tro på det här.

VM-kvalet har än så länge varit ett fiasko för svensk del och drömmen om VM ut att försvinna. Men än är det inte över. Lustig tror att Potter kan vara med och vänta den negativa trenden och hoppas på ett lyckligt slut.

– Även när det såg som mörkast ut så hade jag fortfarande väldigt stor tro på det här laget. Det gäller bara att försöka få tillbaka lite glädje och självförtroende, och att hitta ett spelsätt där spelarna är trygga. Kan man göra det, då är det bara upp till våra stjärnor att hitta lite form lagom till mars.

Graham Potter tillträder som förbundskapten idag.