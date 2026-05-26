Petad av Hiljemark – ratas från VM-truppen

Colombia har presenterat sina 26 spelare till sommarens VM.

Då finns inte veteranen Juan Cuadrado med i truppen.

38-åringen faller på målsnöret.

Juan Cuadrado fick en plats i Colombias 55 man stora bruttotrupp inför VM. Detta trots att 38-åringen inte spelat för landslaget sedan 2023.

Det blev dock ingen fullfjädrad comeback för yttern. När förbundskaptenen Néstor Lorenzo presenterade sin slutgiltiga trupp på 26 spelare fanns inte veteranen med.

Cuadrado, som gjort 116 landskamper, har haft svårt att ta en ordinarie plats i Oscar Hiljemarks Pisa under säsongen. Det har endast blivit två matcher från start för 38-åringen under säsongen, som tidigare i karriären representerat klubbar som Juventus, Atalanta och Chelsea.

Trots Cuadrados petning finns det många namnkunniga spelare i det Colombianska VM-laget. Eller vad sägs som Luis Díaz, Davinson Sanchez, David Ospina och inte minst lagkaptenen James Rodriguez?

Colombia kommer spela sitt åttonde VM-slutspel. Den sydamerikanska nationen har som bäst nått kvartsfinalen, vilket man gjorde i Brasilien 2014.

I sommar ställs man mot Uzbekistan, Kongo-Kinshasa och Portugal i gruppspelet.

Colombias VM-trupp:

Målvakter:

David Ospina (Atletico Nacional), Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield)

Försvarare:

Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Mittfältare:

James Rodriguez (Minnesota United), Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Anfallare:

Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Munich), Luis Suarez (Sporting), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (Krasnodar)