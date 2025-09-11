Mohlins Kap Verde nära jätteskräll i VM-kvalet: ”Fantastiskt kul”

Sixten Mohlin har lagt handskarna på hyllan.

Nu är hans Kap Verde nära att skrälla sig till VM 2026.

– Det är rätt sjukt, säger den förre landslagsmålvakten till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Han är född i Nederländerna men har rötter i både Sverige och den lilla Ö-nationen Kap Verde.

Det är också för Kap Verde den tidigare ÖFK och ÖIS-målvakten Sixten Mohlin har gjort fyra A-landskamper.

Därför är han minst sagt glad över att följa sitt förra landslags framfart i kvalet till VM – där man under tisdagen besegrade självaste Kamerun med 1-0 och leder sin kvalgrupp med fyra poäng.

– Det är skitkul. Jag kunde inte se den matchen, men det är ganska svårt att slå Kamerun. De har många bra spelare, säger Mohlin till Fotbollskanalen.

Tidigare i år valde Mohlin att lägga handskarna på hyllan på grund av skadebekymmer. Nu jobbar han som cykelhandlare och drömmer om ett Kap Verde i VM-slutspelet.

– Då får man nästan se till att komma loss. Jag kanske kan göra snabbcomeback så att jag kan vara med också, säger Mohlin.

Att den lilla Ö-nationen med 600 000 invånare nu har en VM-biljett i egna händer menar Mohlin är…

– Rätt sjukt. Det är ett land med en halv miljon invånare och de ekonomiska förutsättningarna är kanske inte de bästa. Det ska egentligen vara helt omöjligt. Det är fantastiskt kul, avslutar Molin.





