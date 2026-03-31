Namnet som saknas i Sverige – polsk förvirring

SOLNA. Kultspelare, fixstjärna och lagkapten i Lech Poznan.

Men inte en del av Sveriges landslag.

Det skapar stor förvåning i det polska lägret inför VM-playoffet.

– Det är en chock att Mikael Ishak är inte är med, säger Jakub Kamiński.

De spelade tillsammans i Lech Poznan, klubben som Mikael Ishak spelat i sedan 2020 och där han vräkt in mål varje säsong.

Bara den är säsongen har han svarat för 28 mål och sju assist på 42 matcher i samtliga turneringar där han alldeles nyligen gjorde polackernas alla tre mål i Europa League-dubbelmötet mot Sjachtar Donetsk.

Men Ishak har inte spelat i landslaget sedan 2022, då under Janne Anderssons ledning. Vare sig efterträdarna Jon Dahl Tomasson eller Graham Potter har valt att kalla Södertäljesonen.

Att en glödhet Ishak inte är med i landslaget när Sverige och Polen drabbar samman i en helt avgörande playoff-match i Solna i kväll förvånar Jakub Kamiński som lämnade Lech Poznan 2022 efter tre år i klubbens A-lag ihop med Ishak.

– Jag känner honom väl. Det är en överraskning, det är något av en chock för mig att Mikael inte är med i laget, säger Köln-yttern inför kvällens drama.

33-årige Ishak är en ikon i Lech Poznan. Foto: Bildbyrån

För fyra år sedan vann Polen mot Sverige i just playoff-finalen till Qatar-VM, men då hemma i Warshawa.

På svensk mark har Polen inte vunnit på 90 år.

– Historia kan vi glömma. Jag hoppas vi kan skriva vår egen historia, konstaterar Kamiński.

Avspark 20:45 på Nationalarenan där vinnaren tar sig till VM och samma grupp som Nederländerna, Japan och Tunisien.