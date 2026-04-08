Neuer slår fast – spelar inte VM: ”Allt har redan sagts”

Han har slutat i landslaget, men fortsätter att leverera för Bayern München.

Nu slår Manuel Neuer, 40, fast att det inte blir någon comeback till VM.

– Allt om det har redan sagts, säger veteranen enligt Bold.

Så sent som i går, tisdag, storspelade Manuel Neuer för Bayern München som bortaslog Real Madrid i den första av två Champions League-kvartsfinaler.

Den 40-årige burväktaren utsågs till matchens lirare för sin prestation och fick även motta mängder av hyllningar.

Trots tyskens prestationer under den senaste tiden kommer det inte att bli någon comeback i det tyska herrlandslaget, som han slutade i efter EM 2024. Det berättar han själv, och meddelar att han är trött på frågorna kring det.

– Allt om kring det har redan sagts. Det viktiga nu är resten av säsongen med Bayern, säger han enligt danska bold.

En spelare som däremot inte har gett upp hoppet om en comeback för Neuer i ”Die Mannschaft” är hans lagkamrat, Aleksander Pavlovic.

– Definitivt (hoppas han på att Neuer gör comeback). Jag skulle aldrig säga nej till att spela med Manu.

Manuel Neuer står noterad för spel i 124 matcher med det tyska landslaget och kan stoltsera med ett VM-guld från 2014.