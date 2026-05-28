Nilsson Lindelöfs brandtal avslöjat

Inför playoff-bragden mot Polen höll Victor Nilsson Lindelöf ett brandtal.

Det framgår i en ny dokumentär om VM-playoffet.

Vill du se hur det gick till när det svenska herrlandslaget bragdartat tog sig till VM 2026? Då är den nya dokumentären ”Drömmen om VM – inifrån herrlandslagets playoff” för dig.

Den 39 minuter långa dokumentären släpptes i går, onsdag, och ger en inblick i hur det såg ut bakom kulisserna när ”Blågult” slog Ukraina och Polen i playoff till VM och säkrade sitt första världsmästerskap sedan 2018. Där framgår det att kaptenen Victor Nilsson Lindelöf höll ett passionerat brandtal inför den avgörande matchen mot Polen.

– I dag spelar vi inte bara för oss. Vi spelar för alla där ute, alla som sitter hemma och alla era nära och kära, sa ”Blågult”-kaptenen.

– Det finns inte en halvchans att de (Polen) vill det här mer än oss. Vi har fått den här möjligheten, och det är redan skrivet, boys; vi ska till VM. Alla tillsammans. Brösta upp er och så går vi ut och visar Polen vilket jävla lag vi är, fortsatte han.

Sverige vann matchen mot Polen med 3–2 efter ett sent mål av Viktor Gyökeres. Under onsdagen samlades herrlandslaget inför VM-uppladdningen och på måndag, den 1 juni, spelar Sverige mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.

Sverige premiärspelar mot Tunisien den 15 juni.