Nordfeldt med assist – andra i karriären

Kristoffer Nordfeldt stod för en vacker assist till Viktor Gyökeres andra mål.

Men det är inte första gången i karriären.

– Jag tänkte faktiskt på det nu precis efteråt, säger Nordfeldt till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Skador på Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström öppnade upp dörren för Kristoffer Nordfeldt. 36-åringen tackade för förtroendet och stod för en stabil insats när Sverige vann med 3-1.

– Vi gör en fantastisk bortamatch från start fram till målet på tilläggstid egentligen. Jag är enormt stolt över jobbet vi lägger ner. Vi gnuggar som bara den. Jag är jättestolt över gruppen, säger målvakten till Viaplay efter slutsignalen.

Nordfeldt stod inte bara för en bra insats i målet, han bidrog även offensivt. 2–0 kom till efter en lång utspark från målvakten som Viktor Gyökeres kunde förvalta.

Men det är inte första gången Nordfeldt gör en assist. 2019 stod han för en liknande framspelning när han representerade Swansea City. Vem var tränare? Graham Potter.

– Jag tänkte faktiskt på det nu precis efteråt. Det var mot Brentford till Nathan Dyer tror jag. Det verkar stämma, säger han.

På tisdag kommer det avgöras om det blir ett VM för Sverige eller inte. För motståndet står Polen, som ikväll besegrade Albanien med 2-1.

– Det är bara att hoppas att vi fyller arenan så mycket det går. Vi ska verkligen göra ett försök, säger Nordfeldt.