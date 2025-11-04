Drömlottning för Sverige – nytt nordiskt derby

VM-kvalet närmar sig med stormsteg.

Nu står det klart att Sverige slipper mardrömsmotstånd.

Foto: Bildbyrån

Nästa år väntar VM-kval för damlandslaget, ett kval för att ta sig till VM 2027 i Brasilien. Sverige ingår därmed i liga A och de 16 lagen där delas upp i fyra seedningspotter där Sverige ingår i den högsta tillsammans med Frankrike, Tyskland och Spanien.

Gruppvinnarna tar en direktplats medan tvåan och trean spelar play off-spel där till slut ytterligare sju lag ska ta sig till VM-slutspelet. Sverige hamnade i grupp A1.

Sveriges grupp:

Sverige, Italien, Danmark, Serbien

Övriga i grupp A:

Grupp A2: Frankrike, Nederländerna, Polen, Irland

Grupp A3: Spanien, England, Island, Ukraina

Grupp A4: Tyskland, Norge, Österrike, Slovenien