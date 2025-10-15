NORDQVIST: ”Därför är jag inte alls säker på Solskjær”

FotbollDirekt har kunnat berätta om att Ole Gunnar Solskjær kontaktats av svenska fotbollsförbundet gällande förbundskaptensjobbet.

Vad jag och mina kollegor vet har ingen annan fått ett samtal från SvFF.

Men är norrmannen verkligen bästa möjliga namn för att försöka ta Sverige till VM?

Nja, han känns i ärlighetens namn rätt iskall.

Visst, att ha verkat som huvudtränare för Manchester United i tre år är häftiga meriter, men Ole Gunnar Solskjær sparkades 2021.

Därefter har han haft ett tränaruppdrag – och det ett halvår i Besiktas innan han i slutet av augusti sparkades efter Conference League-kvalfiaskot mot schweiziska Lausanne.

Det känns inte glödhett. Dessutom får jag inte känslan av att han likt andra önskenamn från min sida som Kim Bergstrand/Thomas Lagerlöf, Uwe Rösler och Olof Mellberg kan göra bra resultat på kort tid. Solskjær var aldrig överdrivet poppis som tränare i United, i stället kändes han snarare som en dead man walking innan Erik ten Hag till sist tog över.

För ni minns ju hur det var. Norrmannen klev in som interimlösning och blev senare kvar i United, men planen var nog aldrig att forne storspelaren skulle bli permanent tränarlösning i klubben som han vann Champions League med som målskytt i finalen på Camp Nou 1999.

Att nu ersätta Jon Dahl Tomasson med Ole Gunnar Solskjær känns lite same same but different, en JDT 2.0. För i ärlighetens namn, hur bra tränare är norrmannen och hur mycket bättre hade han gjort det än Dahl Tomasson?

Nu uppger skotsk press att Glascow Rangers utmanar Blågult om Solskjær – och gärna för mig. Jag ser hellre namnen ovan som bättre alternativ där jag har Kim & Tolle som favorit med sitt tydliga 4-3-3 och starka ledarskap som behövs för att göra resultat på kort sikt.

Så nej, jag är inte övertygad som Solskjær och det är jag heller inte kring Graham Potter som likt Solskjær har meriter från Premier League.

Potter är en fantastisk kandidat på lång sikt, men knappast nu för att få snabb effekt på Sverige i ett playoff i mars månad.

Kim Källström och gänget måste tänka smart nu och inte ta tränaren med bäst cv.