NORDQVIST: ”Tomasson-fiaskot ett minne blott – nu skrivs ny historia”

SOLNA. 32 år efter VM-bronset ska Sverige tillbaka till USA, tillbaka till Dallas där värmen kunde knäckt Tommy Svenssons mannar redan i åttondelen mot Saudiarabien.

Vem hade trott på den här VM-biljetten efter Jon Dahl Tomasson-hösten?

Ny historia skrivs nu med Graham Potter och Viktor Gyökeres.

För det går inte att säga annat än att han klev fram när det gällde som mest, Viktor Gyökeres.

Till en början rätt hånad i Arsenal, men mot slutet har vi kunnat se Sporting-takterna även i Premier League – och inte minst fick vi se det i torsdags mot Ukraina med tre mål där aktionerna till de två sista var på en nivå som få andra mäktar med i fotbollsvärlden.

Nu mot Polen när allt, ALLT skulle avgöras var han visserligen rätt osynlig. Polackerna hade gjort sin läxa. Men ändå så var det Gyökeres som klev fram i 88:e minuten och vräkte in den retur som sköt Sverige till VM.

3-2 i en helt galen match som jag tycker att Polen i ärlighetens namn var det bättre laget i.

Men vad gör det. Gyökeres ska spela VM, inte Robert Lewandowski.

Vem hade trott det här i höstas under det historiska fiaskot med Jon Dahl Tomasson? Samtidigt får vi tacka dansken för Nations League-segern i C-divisionen som möjliggjorde den här livlinan. Tack också till Janne Andersson som körde ner Sverige i den C-divisionen som underlättade en gruppseger där kontra B-divisionen. Märkligt system jag vet, men Nations League hösten 2024 är anledningen att vi nu återigen ska gräva guld (nåja) i USA 32 år efter bronset.

Dallas blir basen, det Dallas som chockade de svenska spelarna inför åttondelen mot Saudiarabien. Nu skriver Graham Potter ny svensk fotbollshistoria och gladast av alla spelare är kanske ändå Victor Nilsson Lindelöf som får uppelva ett till VM. Han var tydlig inför matchen att det här nämligen var sista VM-chansen.

För åtta år sedan tog sig ”Vigge” och ett betydligt mer ålderstiget och erfaret Blågult till en kvartsfinal. Frågan är hur långt Gyökeres och Potters landslag kan gå? Gruppen med Nederländerna, Tunisien och Japan känns åtminstone överkomlig.