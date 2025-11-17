Norge firade VM-platsen inför 50 000 personer: ”Starten på något stort”

Norge har tagit sig till VM – för första gången 1998.

Det firades också stort i Oslo inför 50 000 personer.

– Alla här förtjänar detta, säger anfallsstjärnan Erling Braut Haaland till TV2.

Foto: Bildbyrån

Det var under söndagen som Norge besegrade Italien med 4-1 på San Siro i Milano, vilket innebar att det svenska grannlandet är klart för spel i VM nästa sommar. Detta är också det första världsmästerskapet landet tar sig till sedan 1998.

Därför hade omkring 50 000 personer, enligt VG, tagit sig till Rådhusplassen i Oslo för att fira avancemanget under måndagskvällen.

På scenen tågade alla spelare ut iklädda guldjackor till ljudet av publikens jubel. Fixstjärnan Erling Braut Haaland passade även på att genomföra en intervju med TV 2 i samband med firandet.

– Det är fantastiskt att se folkhavet. Det är trevligt att vara en del av detta. Att se alla människor här är stort. Det gör mig stolt över att vara norrman, säger Manchester City-stjärnan.

Om de norska supportrarnas betydelse i avancemanget säger Haaland:

– Självklart stort! Att se över 50 000 här är fantastiskt. Alla här förtjänar detta och det är starten på något stort, känner jag, så det är mycket spännande som väntar för oss.

Slutligen svarar anfallaren på hur den norska truppen firade sitt avancemang under söndagskvällen.

– Vi har roat oss. Hela Norge förtjänar att fira.





