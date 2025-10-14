Norska hånet: ”En av de största skandalerna”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Svensk landslagsfotboll blöder.
Det har inte gått grannlandet Norge obemärkt förbi.
Norge stormar mot VM och leder sin kvalgrupp med god marginal före Italien.
I Sverige är det inte lika muntert. Tredje raka förlusten kom i går – och det hemma mot Kosovo.
Därmed är Jon Dahl Tomassons landslag jumbo i gruppen bestående av Schweiz, Kosovo och Slovenien.
I grannlandet Norge slår media nu på stora trumman kring svenska A-landslagets misär.
”Det är en av de största skandalerna i svensk fotbollshistoria. Det är bara pinsamt, trist och helt förfärligt för alla svenskar” säger TV2-experten Peder Mørtvedt.
Tidningen VG skriver: ”Stämningen är på väg att nå ny bottennivå i svensk fotboll” medan Dagbladet konstaterar: ”Största fiaskot i svensk fotbollshistoria”.
Den här artikeln handlar om: