Foto: Bildbyrån

Norska hånet: ”En av de största skandalerna”

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Svensk landslagsfotboll blöder.
Det har inte gått grannlandet Norge obemärkt förbi.

Foto: Bildbyrån

Norge stormar mot VM och leder sin kvalgrupp med god marginal före Italien.

I Sverige är det inte lika muntert. Tredje raka förlusten kom i går – och det hemma mot Kosovo.

Därmed är Jon Dahl Tomassons landslag jumbo i gruppen bestående av Schweiz, Kosovo och Slovenien.

I grannlandet Norge slår media nu på stora trumman kring svenska A-landslagets misär.

”Det är en av de största skandalerna i svensk fotbollshistoria. Det är bara pinsamt, trist och helt förfärligt för alla svenskar” säger TV2-experten Peder Mørtvedt.

Tidningen VG skriver: ”Stämningen är på väg att nå ny bottennivå i svensk fotboll” medan Dagbladet konstaterar: ”Största fiaskot i svensk fotbollshistoria”.

