Ny skadeoro för Blågult – Potter med Ayari-besked

Sverige föll mot Schweiz.

Emil Holm byttes ut med skada – men även Yasin Ayari tvingades av med känning.

– Förhoppningsvis är det inte så farligt, säger Graham Potter, till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Det blev förlust för Sverige i Graham Potters debut som förbundskapten.

Inte nog med att Blågult föll, tvingades två spelare bryta med känningar. Emil Holm blev sittandes, samtidigt som han tog sig för låret, i början av den andra halvleken och byttes ut.

Yasin Ayari blev även han utbytt i den andra akten och Graham Potter bekräftar att det var en känning i hans ankel.

– Han vred till sin ankel, säger Potter i Viaplay.

Förbundskaptenen förklarar vidare om Ayaris situation.

– Han kunde inte vara topp (efter känningen). Förhoppningsvis är det inte så farligt, säger Graham Potter till Aftonbladet.

Alexander Isak fick göra minuter mot Schweiz efter att ha inlett på bänken. Potter bekräftar att de hoppas på att anfallaren kan spela mer när Sverige möter Slovenien på tisdag.

– Det är planen, säger han.