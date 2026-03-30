Obehagliga siffrorna mot Lewandowski: ”Är ju världsklass”

SOLNA. Sverige har mött Polen två gånger på 2020-talet.

Robert Lewandowski har gjort tre mål på dessa.

– I boxen är han ju världsklass, säger Victor Nilsson Lindelöf till FotbollDirekt.

Precis som för fyra år sedan spelar Sverige under tisdagskvällen VM-playoff mot Polen.

2022 spelades det avgörande enkelmötet på polsk mark, nu är det svensk fördel som fått matchen på hemmaplan.

Chans till revansch efter 0-2-nederlaget mot Polen då som öppnade målskyttet genom en viss Robert Lewandowski som blev starten på den viktoria som tog polackerna till VM i Qatar.

Fyra år har alltså gått men fortsatt är det Lewandowski att se upp med som vräker in mål i FC Barcelona.

– Det är fantastiskt att han fortsätter hålla den nivån, såsom han presterat och gjort så många mål för olika klubbar och i landslaget. Det är stort, bara att gratulera för en fantastisk karriär, säger Victor Nilsson Lindelöf på presskonferensen dagen före mötet.

Inte ens ett år innan VM-playoffet 2022 spelade Sverige och Polen mot varandra i EM:s avslutande gruppspelsmatch. Sverige vann matchen med 3-2, men Polens båda mål gjordes av Lewandowski som därmed gjort tre mål på två matcher länderna emellan.

– Han är väldigt smart, han rör sig på ett väldigt bra sätt och i boxen är han ju världsklass, säger Lindelöf.

En annan polsk spelare som Sveriges lagkapten har bra koll på är lagkamraten i Aston Villa, Matty Cash, som varit i Premier League-klubben sedan 2020.

– Han har varit där i många år och är uppskattad av alla spelare. Han har väl inte hunnit bli en klubbikon ännu men kan absolut bli det, avslutar Lindelöf.