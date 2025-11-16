Ødegaards lycka efter säkrade VM-biljetten: ”Helt sjukt”

Norge är klart för VM för förta gången på 28 år.

Nu berättar Martin Ødegaard om känslorna efter avancemanget.

– Det här är vad vi har drömt om och arbetat för, säger han till norska TV2.

Foto: Bildbyrån

Norge gick rent i VM-kvalet med åtta segrar på åtta matcher. Nu har det norska landslaget säkrat en plats i VM 2026.

Detta efter att ha vunnit mot Italien med 4–1 i Milano.

Den norske stjärnan Martin Ødegaard har varit skadad och missat delar av kvalet men efter de säkrade avancemanget var Arsenal-mittfältaren i extas.

– Det är obeskrivligt. Det är helt galet. Det här är vad vi har drömt om och arbetat för länge. Sättet vi gör det på är helt otroligt. Det är enormt, säger han till norska TV2.

Det är första gången på 28 år som Norge kommer att spela VM. Den senaste gången de deltog i ett världsmästerskap var 1998.

– Vi har gått igenom så mycket skit, så många motgångar. Att kunna vara i det här tillsammans är fantastiskt. Vi har tro och vi får betalt för det. Vi har kämpat oss igenom så mycket, och nu står vi här med full pott i et kval. Det är sjukt.

VM 2026 spelas i USA, Kanada och Mexiko.