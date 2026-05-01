Officielt: Lägger av efter VM

Guillermo Ochoa har varit en garant i de senaste VM-turneringarna.

Nu meddelar målvakten att sommaren mästerskap blir hans sista.

Guillermo Ochoa, som kommer fylla 41 under VM-slutspelet i sommar, har representerat Mexiko i de fem senaste världsmästerskapen. Med sitt krulliga hår och sina vassa reflektor har målvakten blivit en av den moderna VM-historiens största profiler.

VM 2026 kommer dock bli den sista dansen för målvakten. Mexikanen har meddelat att han ämnar pensionera sig från landslaget efter sommarens mästerskap, enligt ESPN. Samtidigt överväger han om fotbollskarriären också kommer att avlutas.

Om Ochoa tas ut i Mexikos trupp, vilket får ses som sannolikt, kommer han medverka i sin sjätte VM i sommar. En så länge har ingen spelare gjort fler en fem mästerskap.

Ochoa lär dock inte bli ensam om att slå rekordet. Både Cristiano Ronaldo och Lionel Messi har spelat fem världsmästerskap sedan tidigare och förväntas finnas med även den här gången.

Sedan sommaren 2025 spelar Ochoa i cypriotiska AEL Limassol. Han har genom karriären representerat klubbar som Granada, Standard Liège och Club América i hemlandet Mexiko.

Det är så här långt blivit 151 landskamper för Ochoa, vilket dock endast räcker till en tredjeplats bland Mexikos mesta landslagsspelare genom tiderna.

Mexiko kommer, som en av tre värdnationer, spela öppningsmatchen i VM 2026. Laget ställs då mot Sydafrika i Mexico City. Därefter väntar Sydkorea och Tjeckien för värdlandet.