Önsketruppen – skrällarna Potter borde ta med till VM
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Under tisdagen tar Graham Potter ut sin 26-mannatrupp till VM i Nordamerika.
När FD:s Casper Nordqvist får ta ut sin dito finns flera skrällar med.
Målvakter
Kristoffer Nordfeldt, AIK
Jacob Widell Zetterström, Derby
Viktor Johansson, Stoke
Kommentar: Nordfeldt i min bok etta nu efter succén i playoffet samtidigt som ”JWZ” och Viktor Johansson precis kommit tillbaka från långvarig skada.
Försvarare
Emil Holm, Juventus
Felix Beijmo, Århus
Gabriel Gudmundsson, Leeds
Samuel Dahl, Benfica
Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa
Isak Hien, Atalanta
Gustaf Lagerbielke, Braga
Carl Starfelt, Celta Vigo (Hjalmar Ekdal, Burnley, ifall Starfelt inte hinner tillfriskna)
Kommentar: Samuel Dahl gör succé i Benfica och måste bara in i truppen, därav ser jag Daniel Svensson mer som ytter eller central fältare i detta VM. En högerback behövs som backup till skadedrabbade Emil Holm och då är färska ligamästaren Felix Beijmo namnet som borde tas ut. Jag stryker Elliot Stroud eftersom han ju inte är någon högerspringare. Som ni ser går Starfelt en kamp mot klockan med sin rygg, annars väljer jag Ekdal före Eric Smith som väl annars ändå går sönder borta i Nordamerika…
Mittfältare
Yasin Ayari, Brighton
Jesper Karlström, Udinese
Lucas Bergvall, Tottenham
Hugo Larsson, Frankfurt
Mattias Svanberg, Wolfsburg
Besfort Zeneli, Union Saint-Gilloise
Roony Bardghji, Barcelona
Williot Swedberg, Celta Vigo
Sebastian Nanasi, Strasbourg
Daniel Svensson, Dortmund
Kommentar: Jag må vara taskig mot allsvenska namnen, men även här går ratar jag en inhemsk spelare i Taha Ali. Jag tycker Nanasi sitter inne på en större höjd i sitt spel och blir i stället sista gubben in här.
Forwards
Viktor Gyökeres, Arsenal
Alexander Isak, Liverpool
Anthony Elanga, Newcastle
Benjamin Nygren, Celtic
Mikael Ishak, Lech Poznan
Kommentar: Gustaf Nilsson totalt iskall i Belgien. Visst, han är lång och bra på huvudet, men jag tycker ändå målmaskin Mikael Ishak som inhoppare känns mer spännande. Isac Lidberg hade också kunnat fungera som joker här, men Ishaks mångsidighet på topp blir avgörande.
Den här artikeln handlar om: