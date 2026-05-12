Önsketruppen – skrällarna Potter borde ta med till VM

Under tisdagen tar Graham Potter ut sin 26-mannatrupp till VM i Nordamerika.

När FD:s Casper Nordqvist får ta ut sin dito finns flera skrällar med.

Målvakter

Kristoffer Nordfeldt, AIK

Jacob Widell Zetterström, Derby

Viktor Johansson, Stoke

Kommentar: Nordfeldt i min bok etta nu efter succén i playoffet samtidigt som ”JWZ” och Viktor Johansson precis kommit tillbaka från långvarig skada.

Försvarare

Emil Holm, Juventus

Felix Beijmo, Århus

Gabriel Gudmundsson, Leeds

Samuel Dahl, Benfica

Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa

Isak Hien, Atalanta

Gustaf Lagerbielke, Braga

Carl Starfelt, Celta Vigo (Hjalmar Ekdal, Burnley, ifall Starfelt inte hinner tillfriskna)

Kommentar: Samuel Dahl gör succé i Benfica och måste bara in i truppen, därav ser jag Daniel Svensson mer som ytter eller central fältare i detta VM. En högerback behövs som backup till skadedrabbade Emil Holm och då är färska ligamästaren Felix Beijmo namnet som borde tas ut. Jag stryker Elliot Stroud eftersom han ju inte är någon högerspringare. Som ni ser går Starfelt en kamp mot klockan med sin rygg, annars väljer jag Ekdal före Eric Smith som väl annars ändå går sönder borta i Nordamerika…

Mittfältare

Yasin Ayari, Brighton

Jesper Karlström, Udinese

Lucas Bergvall, Tottenham

Hugo Larsson, Frankfurt

Mattias Svanberg, Wolfsburg

Besfort Zeneli, Union Saint-Gilloise

Roony Bardghji, Barcelona

Williot Swedberg, Celta Vigo

Sebastian Nanasi, Strasbourg

Daniel Svensson, Dortmund

Kommentar: Jag må vara taskig mot allsvenska namnen, men även här går ratar jag en inhemsk spelare i Taha Ali. Jag tycker Nanasi sitter inne på en större höjd i sitt spel och blir i stället sista gubben in här.

Forwards

Viktor Gyökeres, Arsenal

Alexander Isak, Liverpool

Anthony Elanga, Newcastle

Benjamin Nygren, Celtic

Mikael Ishak, Lech Poznan

Kommentar: Gustaf Nilsson totalt iskall i Belgien. Visst, han är lång och bra på huvudet, men jag tycker ändå målmaskin Mikael Ishak som inhoppare känns mer spännande. Isac Lidberg hade också kunnat fungera som joker här, men Ishaks mångsidighet på topp blir avgörande.