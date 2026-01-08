Oväntade attacken: ”Jag känner hat mot argentinare”

Djibril Cissé slutade i franska landslaget 2011.

Elva år senare föll laget mot Argentina i VM-finalen.

Det sitter uppenbarligen fortfarande i.

– Jag känner mycket hat mot argentinare, säger han enligt Marca.

Foto: Bildbyrån

Det kan mycket väl ha varit den mest episka VM-final som spelats, den i Qatar för drygt tre år sedan. Argentina tog ledningen med 2-0, Kylian Mbappé såg till att kvittera i andra halvlek med två snabba mål innan Lionel Messi i förlängningen satte 3-2, sitt andra för kvällen. Mbappé ville inte vara sämre utan slog i stället till med ett hattrick och matchen gick till straffar.

Väl där drog Argentina det längsta strået och tog sin första VM-titel sedan 1986 – och landets tredje i historien.

Den tredje VM-bucklan ville Frankrike också åt och därför är Djibril Cissé mycket bitter på Argentina, detta trots att han själv slutade i landslaget redan 2011.

Nu drömmer han om revansch till sommarens VM i Nordamerika – där han vill se en ny final mot Argentina.

”Jag vill få den tredje stjärnan (tredje VM-guldet) i Messis sista match”, säger Cissé och syftar på att detta VM blir det sista Messi gör i landslaget.

Cissé gjorde nio mål på 41 A-landskamper och är på klubblagsnivå mest förknippad med Liverpool. Den i dag 44-åriga fransmannen kommer också med en oväntad attack mot Argentina.

”Jag känner mycket hat mot argentinare, de är vår största fiende”, säger han enligt Marca.