Pedrinho kan byta landslag – och ställas mot Sverige

Den brasilianska spelaren Pedrinho kan vara på väg att byta landslag.

Detta till det ukrainska – som ställs mot Sverige i play off till VM i mars.

– Att spela VM är en dröm och det ukrainska landslaget är nära, säger 27-åringen enligt Obozrevatel.

Foto: Alamy

Sedan sommaren 2024 har den 27-årige högeryttern Pedrinho spelat för ukrainska Sjachtar Donetsk då han lämnade brasilianska Clube Atlético Mineiro.

Nu kan han vara föremål för att byta landslag, till Ukraina. Detta med mindre än två månader kvar till det att Sverige ställs mot Ukraina i den första play off-matchen till VM 2026. Pedrinho har tidigare uppgetts vara nära att bli ”naturaliserad” och således kunna skaffa ett ukrainskt medborgskap.

Däremot menar spelaren själv att han inte har fattat något beslut i frågan.

– Ärligt talat fick jag reda på det genom internet. Ingen från ledarstaben pratade direkt till mig. Jag hörde rykten från min agent, ingenting officiellt. Jag vaknade och blev överraskad av så mycket nyheter, säger Pedrinho enligt Obozrevatel och fortsätter:

– Allting beror inte bara på mig, det finns många faktorer. Jag kommer att vänta till dess att jag vet att intresset är riktigt innan jag fattar ett beslut. Att spela VM är en dröm och det ukrainska landslaget är nära. Det vore fördelaktigt och jag skulle tänka över det noggrant.

Tidigare har den ukrainska förbundskapten Serhij Rebrov sagts vara intresserad av att kunna använda Pedrinho samtidigt som landslagsledningen uppges göra vad de kan för att påskynda medborgskaps-processen.






