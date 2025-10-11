Polisen använde tårgas mot demonstranter utanför Ullevål

Det var oroligt utanför Ullevål i Oslo inför matchen mellan Norge och Israel.

Detta då polisen använde sig av tårgas mot Palestinademonstranter.

– Vi har därför använt gas för att kontrollera folkmassan, säger insatschefen Gabriel Langfeldt enligt Aftenposten.

Foto: Alamy

VM-kvalmatchen mellan Norge och Israel på Ullevål i Oslo har varit omskriven. Detta till följd av att det norska fotbollsförbundet har markerat mot Israel på grund av konflikten i Gaza. Vid en seger för Norge kommer de även att skänka vinsten från publikintäkterna till organisationen läkare utan gränser.

Inför matchen var det också oroligt utanför den norska nationalarenana.

Detta då flera Palestinademonstranter befann sig utanför arenan, och bröt mot polisens avspärrningar. Det ska, enligt Aftenposten, ha lett till att tårgas användes.

– Flera demonstranter har brutit polisens avspärrningar utanför Ullevål stadion. Vi har därför använt gas för att kontrollera folkmassan. Ingen har skadats i samband med detta, säger insatschefen Gabriel Langfeldt enligt Aftenposten.

Vidare rapporterar TV 2 att somliga demonstranter försökte att forcera avspärrningar med hjälp av elsparkcyklar. Från början sades det vara omkring 1000 demonstranter på plats, som minskade med tiden.

Trots användningen av tårgas menar insatsledaren Anders Rønning att demonstrationen var förhållandevis lugn.

– Det har gått väldigt bra. Det har varit mycket folk och oväsen, men de har följt våra instruktioner, och det har gått bra, sa han till Aftenposten.









