Polske profilen: Han kan bli en nyckelspelare mot Sverige

Sverige tar emot Polen i playoff-final.

Den tidigare polske landslagsspelaren Daniel Łukasik har identifierat Matty Cash som ett hot mot Blågult.

– Han är en spelare av en viss kvalitet, säger Łukasik enligt TVP Sports.

Foto: Bildbyrån

Sverige har ett hinder kvar för att ta sig till VM i sommar. Det är Polen som gästar Blågult på Strawberry Arena den 31 mars.

Polen besegrade Albanien i sin playoff-semifinal med 2–1. En spelare som kritiserades efter Polens seger var Aston Villa-försvararen Matty Cash.

Trots det tror Daniel Łukasik, som tidigare har representerat den polska landslaget, att Cash blir ett hot mot Sverige.

– Han är en spelare av en viss kvalitet, som spelar varje dag i världens bästa liga, säger Łukasik enligt TVP Sports och tillägger:

– Jag hejar på honom i den här matchen mot Sverige, för han kan bli en nyckelspelare. Vi vet också hur många chanser han skapade under kvalet. Målet mot Nederländerna. Så många chanser, hans målsiffror kunde ha varit mycket högre. Och hans assist också.

Matchen mellan Sverige och Polen startar 20.45 den 31 mars. Vinnaren går till VM i USA, Kanada och Mexiko i sommar.



