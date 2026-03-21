Potter hyllar Gyökeres: ”Han är extremt viktig”

Viktor Gyökeres har gjort succé i Arsenal.

Något som inte gått förbundskapten Graham Potter förbi.

– En fantastisk spelare och fantastisk person, säger Potter i Viaplays sändning.

Nästa vecka spelar Sverige den viktigaste matchen på länge när Ukraina väntar i en playoff-semifinal. Det har varit skador på flera svenska stjärnor under våren med bland andra Alexander Isak, Dejan Kulusevski och Lucas Bergvall.

En spelare som kommer att leda anfallet i Blågult är Viktor Gyökeres. Forwarden har gjort 16 mål på 42 matcher den här säsongen i Arsenal och förbundskaptenen Graham Potter uppmärksammar svenskens succé.

– Han har gjort ett otroligt jobb där när man tar i beaktning till hur han har anpassat sig till ligan. En ny klubb, ett nytt spelsätt. Det finns en press på en när man spelar anfallare i Arsenal. Jag trot att han har behövt tampas med just det men ibland fokuserar man för mycket på individen. Han är en del av ett lag som toppar Premier League, i kvartsfinal i Champions League, final i ligacupen och FA-cupen, säger Graham Potter i Viaplays sändning.

Förutom målskörden anser Potter att Gyökeres har en stor roll i Arsenals starka defensiv.

– Det har signalerats att Mikel Arteta litar mycket på honom. Han förstår vad Gyökeres bidrar med på planen förutom hans mål. Arsenal är ett av de bästa defensiva lagen i Premier League och han spelar en roll i det. Han är inte spelaren som står vid mittcirkeln och hämtar andan utan han är en del av försvaret, säger engelsmannen och avslutar:

– Han leder linjen och är tillgänglig varje vecka. Om man frågar en spelare som Declan Rice, kommer de att tala högt om vad Gyökeres gör. En fantastisk spelare och fantastisk person. Han är en extremt viktig person för Sverige.

Arsenal toppar Premier League med nio poäng ner till Manchester City.

Matchen mellan ukraina och Sverige spelas den 26 mars.