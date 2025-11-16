Potter: ”Kan inte klandra deras attityd”

Ny förlust i VM-kvalet.

Nu väntar en betydelselös match för ”Blågult”.

– Vi måste acceptera situationen för vad den är, säger Graham Potter till Viaplay i natt.

Foto: Bildbyrån

✔️ Se hela intervjun i spelaren!

I den nya förbundskaptenen Graham Potters första lanskamp blev det ännu en förlust för det svenska landslaget i VM-kvalet. ”Blågult” föll borta mot gruppettan Schweiz och har fortsatt inte vunnit en match i kvalet till VM 2026.

Nu är andraplatsen körd och Sverige blir oseedat till vårens playoff till VM.

Efter kvalförlusten under lördagskvällen blev Potter intervjuad av Viaplay. Då berättar engelsmannen att han, trots missräkningen, är nöjd med mycket av det han har fått se i sin första landslagssamling.

– Spelarna har varit här hela veckan. Jag har varit glad och nöjd med vad de har gjort. Jag kan inte klandra deras attityd, deras inställning, hur de har försökt. Vi förlorade inte i natt för att det saknades ansträngning. Vi saknade lite kvalité mot ett lag som hade lite mer kvalité än oss. Vi måste försöka att inte trycka ned oss själva, acceptera situationen för vad den är, men samtidigt röra oss framåt och se fram emot tisdag, säger han.

Foto: Bildbyrån

På tisdag ställs Sverige mot Slovenien i VM-kvalets sista match.

Lördagskvällens stora syndabock blev Gabriel Gudmundsson, som låg bakom en baklängesstraff för Sverige. Vänsterbacken stod för en alldeles för lös hemåtpass som tvingade Viktor Johansson att fälla Schweiz-anfallaren Breel Embolo.

– Det är ett misstag från vårt perspektiv. Det är en ganska billig straff skulle jag säga, men det är ett mål som slår oss tillbaka. Förmodligen för mycket, säger Potter.