Potters Isak besked: ”Han mår bra”

Alexander Isak har inte gjort ett framträdanden för Liverpool sedan den 22 oktober.

Inför den stundande landslagssamlingen kommer dock Graham Potter med positiva besked om stjärnan.

– Han mår bra, han är OK, säger han enligt SVT.

Foto: Bildbyrån

VM-kvalet ska avslutas och Sverige ställs mot Schweiz på fredag och sedan Slovenien nästa tisdag.

Inför de matcherna har det varit frågetecken kring Alexander Isak, som inte gjort en match för Liverpool sedan Champions League-mötet med Eintracht Frankfurt den 22 oktober.

Svensken fanns med på bänken för Liverpool igår mot Manchester City och inför VM-kvalet kommer förbundskapten Graham Potter med ett positivt besked kring anfallaren.

– Jag har pratat lite snabbt med honom. Han mår bra, han är OK, säger Graham Potter enligt SVT.

Potter har tidigare dock sagt att Isak inte kommer att spela hela matcherna mot Schweiz och Slovenien.