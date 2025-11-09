Alexander Isak på bänken mot Man City

Liverpool ställs mot Manchester City under söndagen.

Då inleder Alexander Isak på bänken för Merseysideklubben.

Foto: Alamy

Alexander Isak har varit utanför Liverpools trupp i de senaste matcherna på grund av en ljumskskada. Under fredagens träning fanns Isak med och var aktuell för en comeback.

Inför stormötet med Manchester City stod det klart att svensken var tillbaka. Alexander Isak fanns med i truppen men förpassades till bänken. I stället startade tränaren Arne Slot med Hugo Ekitike.

Matchen startar 17.30

Startelvor:

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly – Nico, Bernardo – Foden, Cherki, Doku – Haaland.

Liverpool: Mamardashvili – Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister – Salah, Ekitike, Wirtz.