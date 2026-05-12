Potters vändning: ”Nu är vi vänner igen”

STOCKHOLM. Ratad i VM-playoffet.

Men nu får Ken Sema trots allt chansen att få spela sitt första världsmästerskap.

– Nu är vi vänner igen, säger Potter skämtsamt efter petningen senast.

Foto: Bildbyrån

Ken Sema gjorde tv-reklam i landslagströja inför VM 2018. Men när Janne Andersson presenterade sin trupp till världsmästerskapet i Ryssland fanns Sema inte med.

Sema som då var i Östersund var förstås helt knäckt och nu spåddes han få dissen igen när Graham Potter skulle ta ut sin VM-trupp åtta år efter Janne Anderssons dito – detta eftersom Potter petade sin gamle ÖFK-spelare från VM-playoffet i mars månad.

Men som ett av Potters sista namn när engelsmannen presenterade sin trupp under tisdagseftermiddagen var trots allt Sema med – ett glädjande besked för vänsterspringaren till vardags hemmahörandes i cypriotiska Pafos.

– Nu är vi vänner igen. Han pratade inte med mig innan men han pratar med mig nu, säger Potter skämtsamt och fortsätter:

– Det var ett tufft samtal senast med Ken (inför VM-playoffet), men playoff är annorlunda än ett mästerskap. I ett mästerskap behöver vi Ken. Hans energi kommer tillföra gruppen.

Tonar ner Taha Alis skada: ”Snart tillbaka”

En annan spelare som konkurrerar som ytter som kom med i VM-truppen är Taha Ali – detta trots att han just nu går skadad i Malmö FF.

– Men det är en liten skada. Det är inga problem. Han är snart tillbaka, säger Potter och fortsätter:

– Jag gillar honom till vänster men han kan också spela till höger. Han tillför något annat.

Däremot tar Potter inte med Herman Johansson som trots allt startade playoffet mot Ukraina. Dallas-spelaren kommer dock vara reserv och är med under samlingen i Stockholm innan landslagets avresa till just Dallas.

– Det är en konkurrenssituation med Emil (Holm) och Alexander (Bernhardsson), säger Potter om de två namnen på högerbacken som gick före.

– Men Herman var fantastisk mot Ukraina efter att han korsat världen. Han är en toppkaraktär och det hjälpte mig att jag fick lära känna honom. Han är redo att hjälpa.