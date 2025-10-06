RAPPORT: Så var premiärträningen inför Schweiz

STOCKHOLM. Landslaget genomförde sitt första träningspass inför VM-kvalmatchen mot Schweiz på fredag

FotbollDirekt fanns på plats på Bosön och utsände Casper Nordqvist kommer här med sin träningsrapport från idyllen knappa milen från spelarhotellet Scandic Park i centrala delarna av huvudstaden.

Foto: Bildbyrån

***

Vädret: 13 grader, mulet. Ingen vind. Kan annars blåsa rejält här nere vid vattnet. Behagligt väder och stormen Amy onekligen som bortblåst, det tackar vi vänligen för.

Vilka tränade: Målvakterna Viktor Johansson och Noel Törnqvist, mittbackarna Victor Nilsson Lindelöf och Hjalmar Ekdal, vingarna Ken Sema och Niclas Eliasson, innermittfältarna Lucas Bergvall och Hugo Larsson samt de två offensiva mittfältarna/ytteranfallarna Roony Bardghji och Benjamin Nygren.

Vid sidan av löpte Gabriel Gudmundsson medan Gustaf Lagerbielke och Alexander Bernhardsson kickade lite boll med varandra avsides.

Vad tränade man på: Flera långa rundor Rondo, eller kort och gott Kvadraten. Mycket underhållande att titta på och mycket skratt bland spelarna. Niclas Eliasson åkte på en tunnel, men han gjorde det med ett stort leende på läpparna. Ett tag tilläts spelarna inte klacka eller använda sulorna i Rondon, oklart varför. Därefter ett par spelövningar, för oss på sidan inte lika skoj att titta på – därav att denna träningsrapport hann förberedas under träningens gång. Kalla det tjuvstart om ni så vill.

Citatet: ”Där var du fan bra på sugen på att klacka”. Celtics Benjamin Nygren till Göteborgspolaren, tillika Atalantas, Emil Holm i just kvadraten när det inte tilläts att klacka.

Långbrallor: Ken Sema och Victor Nilsson Lindelöf samt Viktor Johansson. Målvaktskollegan Noel Törnqvist i tvivelaktiga trekvartsbrallor – trodde jag, men Mjällbys stjärnkeeper som snart drar till Cesc Fábregas Como hade bara dragit upp byxorna. Lurad!

T-shirt: Förutom undertecknad vid sidlinjen första halvtimmen? Ingen! Långärmat på samtliga spelare även om Ekdal mot slutet drog upp ärmarna en aning.

Medial uppslutning: Vad man kan kalla för fullsatt. Alla redaktioner på plats med en, två eller tre man. Intresset för den här samlingen i Stockholm och Göteborg är megastort, och det märks också på publiksiffrorna då ju både matchen mot Schweiz och Kosovo är utsålda sedan länge.