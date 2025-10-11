Rasar mot svenska publiken: ”Något som inte stämmer”

STOCKHOLM. Den svenska publiken buade under den schweiziska nationalsången i går.

Det får landslagschef Stefan Pettersson att rasa.

– Det är något som inte stämmer. Man gör inte det mot en motståndare, säger Pettersson till den samlade presskåren på Bosön.

Foto: Bildbyrån

Dagen efter tunga förlusten mot Schweiz mötte Stefan Pettersson media på Bosön där delar av laget tränade.

Pettersson bemötte dels uppgifterna om att förbundet letar ersättare till Jon Dahl Tomasson – men också kring den svenska publikens burop och avgångskrav mot Dahl Tomasson där förbundskaptenen fick en banderoll riktad mot sig med orden ”avgå danskjävel”.

– Respektlöst att kalla honom det. Han har varit med om mycket, men han är också människa. Det är klart han tycker det är riktigt tråkigt att höra ”danskjävel”. Det förstår vi allihop, säger Pettersson som rasar över det faktum att den svenska publiken buade under den schweiziska nationalsången.

”Hela samhället går åt det hållet”

– Otroligt tråkigt att höra publiken bua under Schweiz nationalsång. Det är ju inte Sverige. Det är inte svenskt.Vad gör vi för något? undrar Pettersson kritiskt och fortsätter:

– Hela samhället går åt det hållet. Man kan uttrycka sig hursomhelst utan konsekvenser. Det är något som inte stämmer. Man gör inte det mot en motståndare.