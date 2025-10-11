SvFF dementerar uppgifterna om ny förbundskapten

STOCKHOLM. Fotbollskanalen har rapporterat om att det Svenska Fotbollförbundet sonderar terrängen för att ersätta Jon Dahl Tomasson.

Det menar förbundets landslagschef, Stefan Pettersson, inte stämmer.

– Det finns inga kontakter tagna med några andra tränare, säger han under lördagens öppna träning.

Foto: Bildbyrån

Sverige föll tungt hemma mot Schweiz under gårdagen och står på en poäng efter tre matcher i VM-kvalet.

Kritik har riktats mot förbundskapten Jon Dahl Tomassons, vars framtid nu diskuteras enligt Fotbollskanalen. De rapporterade tidigare under lördagen att landslagsledningen redan har börjat undersöka möjliga ersättare, för att vara förberedda om ett tränarbyte skulle bli aktuellt.

Nu menar dock landslagschefen Stefan Pettersson att det inte finns fog i uppgifterna från sajten, och att landslaget inte sonderar terrängen för att hitta en ersättare till Dahl Tomasson.

– Det finns inga kontakter tagna med några andra tränare och det är ingenting som har påskyndats på något sätt. Det finns heller ingen krisgrupp eller krissamtal heller, säger han till den samlade mediekåren på Bosön efter lördagens träning dagen efter 0-2 mot Schweiz.

Däremot menar Pettersson att det alltid är aktuellt att prata om förbundskaptensposten.

– Vi har några som pratat om förbundskaptenrollen sedan Janne (Andersson) slutade. Det är klart man har koll och diskuterar hela tiden, men vi är inte absolut i något läge för några krissamtal. Det blir inte någon kris eftersom vi pratar och har koll hela tiden. Är man förberedd slipper man kriser.