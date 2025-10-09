Remo Freuler hyllar Holm: ”Han är en legend”

Båda spelar för Bologna – och har uppenbarligen en bra relation.

Detta då den schweiziska mittfältaren Remo Freuler brast ut i skratt när svensken kom på tal.

– Han är en legend, säger Freuler på en presskonferens under torsdagen.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen ställs Sverige mot Schweiz i den tredje gruppspelsomgången av VM-kvalet. Då ställs lagkamraterna Remo Freuler och Emil Holm, som spelar med varandra i Bologna, mot varandra.

Under torsdagen infann sig Remo Freuler och förbundskapten Murat Yakin på Strawberry Arena för presskonferens inför matchen. Då kunde inte den schweiziska mittfältaren hålla sig för skratt när Emil Holms namn kom på tal.

– Legend. Han är en legend, säger han enligt Fotbollskanalen och fortsätter:

– Ja. Han är en väldigt bra kille. Vi pratar varje dag. Men vi har inte pratat så mycket om matchen. Vi pratar varje dag och han är en väldigt rolig kille.

Om det vore skönt att slå Emil Holms Sverige?

– Ja verkligen. Ingen tvekan om det. Det hade varit väldigt skönt. Om vi förlorar så lär jag få höra det i en månad. Så vi måste vinna, avslutar Freuler.

Matchen mellan Sverige och Schweiz sparkas igång klockan 20.45 under fredagen.