Roma-stjärnan uppges missa playoff-matchen mot Sverige

Artem Dovbyks chanser att spela VM-playoff mot Sverige har minskat.

Detta då han har åkt på en smäll och riskerar att bli borta i två månader.

Det uppger UA Football.

Foto: Bildbyrån

I mars ställs Sverige mot Ukraina i semifinalen av playoff till VM i sommar. Skulle Blågult gå segrande ur den matchen ställs man mot vinnaren av Polen och Albanien.

Till matcherna ser dock Graham Potters landslag ut att komma med reducerat manskap då både Alexander Isak, Dejan Kulusevski och Viktor Johansson just nu går skadade.

Det gör även Ukrainas anfallare Artem Dovbyk, som nyligen drog på sig en smäll med sitt Roma. Lyssnar man till ukrainska UA Football, som i sin tur hänvisar till italienska uppgifter, kan Dovbyk missa omkring två månader av fotboll. Det innebär alltså att hans chanser att medverka i matchen mot Sverige är få.

– I bästa fall är Dovbyk tillbaka i mitten av mars. Matchen mot Sverige är den 26 mars. Det börjar se riskabelt ut och schemat är komprimerat, säger idrottsläkaren Dmytro Babelyuk till UA Football.