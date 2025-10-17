Romano: Potter skriver korttidskontrakt med Blågult

SVFF är nära överenskommelse med Graham Potter som ny förbundskapten för herrlandslaget.

Enligt transferjournslistexperten Fabrizio Romano gäller det till en början ett avtal fram till mars.





Tidigare i dag kom uppgifter om att den tidigare Premier League-tränaren Graham Potter är nära att ta över landslaget.



Utvecklingen kring förbundskaptenjobbet fortsätter under kvällen och en lösning verkar vara allt närmre.



Transferjournslistexperten Fabrizio Romano kommer nämligen med uppgifter om att avtalet inledningsvis kommer gälla kortsiktigt, fram till mars, med huvudfokus att nå VM 2026.





🚨🇸🇪 Swedish Federation closing in on appointing Graham Potter as new head coach. Initial short term deal until March to focus on getting to the World Cup 2026. Potter wants to help the country that gave him his break in football. Talks at final stages. pic.twitter.com/S0UZfbE0Yq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2025