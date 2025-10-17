Prenumerera

Romano: Potter skriver korttidskontrakt med Blågult

SVFF är nära överenskommelse med Graham Potter som ny förbundskapten för herrlandslaget.
Enligt transferjournslistexperten Fabrizio Romano gäller det till en början ett avtal fram till mars.


Tidigare i dag kom uppgifter om att den tidigare Premier League-tränaren Graham Potter är nära att ta över landslaget.

Utvecklingen kring förbundskaptenjobbet fortsätter under kvällen och en lösning verkar vara allt närmre.

Transferjournslistexperten Fabrizio Romano kommer nämligen med uppgifter om att avtalet inledningsvis kommer gälla kortsiktigt, fram till mars, med huvudfokus att nå VM 2026.

