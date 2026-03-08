Rosengårdsstjärnans milstolpe – 100 landskamper

Ria Öling har uppnått en ny milstolpe.

Finskan står nu noterad för 100 landskamper.

Ria Öling vann SM-guld med FC Rosengård 2024 och efter succésäsongen blev det en flytt för mittfältaren. Öling flyttade då till Crystal Palace men efter bara några månader blev det en ny flytt. I augusti blev det en flytt till Portugal och Barga men det blev en kortvarig stund i klubben. I januari i år återvände finländskan till FC Rosengård.

Under landslagsuppehållet har hon vart en given del av Finlands damlandslag och startat flera matcher. I gårdagens VM-kvalmatch nådde Öling upp till en milstolpe: 100 matcher för landslaget. I matchen stod hon även för två mål i 3–1 segern mot Lettland. Även den före detta Rosengårdsspelaren Oona Sevenius stod för ett mål.