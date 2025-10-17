Rydström: ”Finns inte något finare tränarjobb”

Graham Potter pekas ut som huvudkandidat till jobbet som ny svensk förbundskapten.

Men Henrik Rydström håller dörren öppen – om förbundet inte når en överenskommelse med britten.

Foto: Bildbyrån

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har Svenska Fotbollförbundet träffat Graham Potter under en ”hemlig blixtvisit” i Jämtland, och den tidigare Östersundstränaren uppges nu vara nära att ta över landslaget.

Ett annat namn som nämnts i diskussionerna är Henrik Rydström, som tidigare i höst fick lämna Malmö FF. Den 49-årige tränaren säger till SVT Sport att han inte haft någon kontakt med förbundet – men hade inte tackat nej om samtalet kom.

– Nej, ingen har hört av sig säger han och fortsätter:

– Att vara förbundskapten är ju… Om man nu kan rangordna tränarjobb så tror jag inte att det finns något finare tränarjobb. Jag hade definitivt lyssnat.

Han hyllar samtidigt Potter, som han menar vore ett starkt val för Blågult.

– Graham har jobbat länge i Sverige, jag vet hur duktig han är och vilken stor ledare han är. Det är klart att det är ett jättebra namn, säger Rydström.