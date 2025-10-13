Så kan Sverige nå VM 2026 – alla vägar till drömmen

Hur kan Sverige nå VM efter fredagens förlust mot Schweiz?

FotbollDirekt redogör vad som krävs för att Blågult ska knipa en plats i fotbolls-VM.

Foto: Bildbyrån

För första gången i historien kan 48 länder kämpa om världsmästartiteln när fotbolls-VM spelas i USA, Kanada och Mexiko nästa sommar.

Och ja – Sverige kan fortfarande vara ett av dem.

Det enklaste sättet att ta sig till VM var att bli gruppsegrare. Men i och med fredagens 0-2 förlust mot Schweiz är den vägen inte längre aktuell. Nu får man hoppas på andra vägar.

Playoff – vägen genom dramatik

Om Sverige slutar tvåa i kvalgruppen väntar ett klassiskt nervdrama med ett playoff i mars.

Där samlas de tolv grupptvåorna från kvalet samt de fyra bästa Nations League-vinnarna som inte redan tagit sig vidare.

Precis som inför VM 2022 avgörs playoffen genom en semifinal och en final – båda i enkelmöten.

Det högst rankade laget får hemmaplan i semifinalen, medan spelorten för finalen lottas.

Nations League – den sista livlinan

Även om Sverige skulle sluta trea eller fyra i sin kvalgrupp lever hoppet tack vare Nations League.

Efter att ha vunnit sin grupp i C-divisionen har Sverige en sista chans att nå playoff via turneringens ranking.

Men möjligheten är liten – och mycket måste klaffa.

Sverige är för närvarande tioende rankat bland Nations League-vinnarna. För att ”Blågult” ska ta sig till playoff krävs att minst sex lag före dem i rankingen redan säkrat topp två i sina kvalgrupper.

Om så sker, öppnas en av de fyra Nations League-platserna till playoff för Sverige.

Under den pågående VM-samlingen kan flera nyckelländer hjälpa till. Om lag som England, Frankrike, Spanien, Portugal, Norge och Tjeckien säkrar direktplats eller andraplats, ökar Sveriges chans att kliva in som reserv.

Så rankas Nations League-gruppvinnarna:

Portugal Frankrike Tyskland Spanien England Norge Wales Tjeckien Rumänien Sverige

Så spelas Sveriges VM-kval