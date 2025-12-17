Så sänds VM 2026 på TV – alla gruppspelsmatcher

VM 2026 är ett drygt halvår bort.

Redan nu står det klart vilka bolag som sänder de olika matcherna gruppspelet.

Se dem här!

Den 11:e juni 2026 drar fotbolls-VM 2026 igång i Nordamerika.

Son värdnationer står Kanada, USA och Mexiko – där den första matchen spelas mellan Mexiko och Sydafrika på TV4.

Skulle Sverige, via play off mot Ukraina och sedermera Polen/Albanien, ta sig till VM kommer SVT att sända två av tre gruppspelsmatcher för blågult.

Mästerskapet är fördelat mellan SVT och TV4 där de senare äger den större delen av rättigheten och kommer att visa flest matcher.

Där sänds samtliga gruppspelsmatcher:

11 juni: 21:00 Mexiko-Sydafrika, Mexico City (TV4)

12 juni 21.00: Kanada – Italien/Nordirland/Wales/Bosnien och Hercegovina, Toronto

12 juni: 04:00 Sydkorea-Danmark/Nordmakedonien/Tjeckien/Irland, Guadalajara (TV4)

13 juni: 03:00 USA-Paraguay, Los Angeles (TV4)

13 juni: 21:00 Qatar-Schweiz, San Fransisco (TV4)

14 juni 00.00: Brasilien – Marocko, New Jersey

14 juni 03.00: Haiti – Skottland, Boston

14 juni: 06:00 Australien-Turkiet/Rumänien/Slovakien/Kosovo ,Vancouver (TV4)

14 juni: 19:00 Tyskland-Curacao, Houston (TV4)

14 juni: 22:00 Nederländerna-Japan, Dallas (TV4)

15 juni 04.00: Sverige/Ukraina/Polen/Albanien – Tunisien, Monterrey

15 juni 18.00: Spanien – Kap Verde, Atlanta

15 juni 21.00: Belgien – Egypten, Seattle

15 juni: 01:00 Elfbenskusten-Ecuador, Philadelphia (TV4)

16 juni 21.00: Frankrike – Senegal, New Jersey

16 juni: 00:00 Saudiarabien-Uruguay, Miami (TV4)

16 juni 03:00 Iran-Nya Zeeland, Los Angeles (TV4)

17 juni: 00:00 Irak/Bolivia/Surinam-Norge, Boston (TV4)

17 juni: 03:00 Argentina-Algeriet, Kansas City (TV4)

17 juni: 06:00 Österrike-Jordanien, San Fransisco (TV4)

17 juni: 19:00 Portugal-DR Kongo/Jamaica/Nya Kaledonien, Houston (TV4)

17 juni: 22:00 England-Kroatien, Dallas (TV4)

18 juni: 01:00 Ghana-Panama, Toronto (TV4)

18 juni: 04:00 Uzbekistan-Colombia, Mexico City (TV4)

18 juni: 18:00 Danmark/Nordmakodonien/Tjeckien/Irland-Sydafrika , Atlanta (TV4)

18 juni: 21:00 Schweiz-Italien/Nordirland/Wales/Bosnien och Hercegovina, Los Angeles (TV4)

19 juni 21.00: USA – Australien, Seattle

19 juni: 00:00 Kanada-Qatar, Vancouver (TV4)

19 juni: 03:00 Mexiko-Sydkorea, Guadalajara (TV4)

20 juni 00.00: Skottland – Marocko, Boston

20 juni: 03:00 Brasilien-Haiti, Philadelphia (TV4)

20 juni: 06:00 Turkiet/Rumänien/Slovakien/Kosovo-Paraguay, San Fransisco (TV4)

20 juni: 19:00 Nederländerna-Sverige/Ukraina/Polen/Albanien, Houston (TV4)

20 juni: 22:00 Tyskland-Elfbenskusten, Toronto (TV4)

21 juni 06.00: Tunisien – Japan, Monterrey

21 juni: 02:00 Ecuador-Curaçao, Kansas City (TV4)

21 juni: 18:00 Spanien-Saudiarabien, Atlanta (TV4)

21 juni: 21:00 Belgien-Iran, Los Angeles (TV4)

22 juni 19.00: Argentina – Österrike, Dallas

22 juni: 00:00 Uruguay-Kap Verde, Miami (TV4)

22 juni: 03:00 Nya Zeeland-Egypten, Vancouver (TV4)

22 juni: 23:00 Frankrike-Irak/Bolivia/Surinam, Philadelphia (TV4)

23 juni 02.00: Norge – Senegal, New Jersey

23 juni 19.00: Portugal – Uzbekistan, Houston

23 juni 22.00: England – Ghana, Boston

23 juni: 05:00 Jordanien-Algeriet, San Fransisco (TV4)

24 juni: 01:00 Panama-Kroatien, Toronto (TV4)

24 juni: 04:00 Colombia-DR Kongo/Jamaica/Nya Kaledonien, Guadalajara (TV4)

24 juni: 21:00 Schweiz-Kanada, Vancouver (TV4)

24 juni: 21:00 Italien/Nordmakedonien/Wales/Bosnien och Hercegovina-Qatar, Seattle (TV4)

25 juni 03.00: Sydafrika – Sydkorea, Monterrey

25 juni 03.00: Danmark/Nordmakedonien/Tjeckien/Irland – Mexiko, Mexico City

25 juni 22.00: Curacao – Elfenbenskusten, Philadelphia

25 juni 22.00: Ecuador – Tyskland, New Jersey

25 juni: 00:00 Marocko-Haiti, Atlanta (TV4)

25 juni: 00:00 Skottland-Brasilein, Miami (TV4)

26 juni 01.00: Tunisien – Nederländerna, Kansas City

26 juni 01.00: Japan – Sverige/Ukraina/Polen/Albanien, Dallas

26 juni: 04:00 Turkiet/Rumänien/Slovakien/Kosovo-USA, Los Angeles (TV4)

26 juni: 04:00 Paraguay-Australien, San Fransisco (TV4)

26 juni: 21:00 Norge-Frankrike, Boston (TV4)

26 juni: 21:00 Senegal-Irak/Bolivia/Surinam (TV4)

27 juni 23.00: Panama – England, New Jersey

27 juni 23.00: Kroatien – Ghana, Philadelphia

27 juni: 02:00 Kap Verde – Saudiarabien, Houston (TV4)

27 juni: 02:00 Uruguay – Spanien, Guadalajara (TV4)

27 juni: 05:00 Nya Zeeland- Belgien, Vancouver (TV4)

27 juni: 05:00 Egypten – Iran, Seattle (TV4)

28 juni: 01:30: Demokratiska republiken Kongo/Jamaica/Nya Kaledonien – Uzbekistan, Atlanta (TV4)

28 juni: 01:30 Colombia – Portugal, Miami (TV4)

28 juni: 04:00 Algerie – Österrike, Kansas City (TV4)

28 juni: 04:00 Jordanien – Argentina, Dallas (TV4)

Var matcherna i slutspelet kommer att sändas får vi veta efter playoffmatcherna i slutet av mars.

