Det svenska herrlandslaget har fått stor kritik den senaste tiden.

Anders Svensson oroas över den utveckling han ser i Blågult.

– Jag tycker det är väldigt mycket individuellt. Det är alltid ”jag, jag, jag”, säger han i podcasten ”Studio Allsvenskan”.

Foto: Bildbyrån

Det svenska herrlandslaget har stått för ett riktigt fiasko i VM-kvalet.

Efter fyra spelade matcher placerar sig Blågult sist i sin kvalgrupp och nu kan man vara nå USA, Mexiko och Kanada via playoff-spel.

I samband med detta fiasko så har Jon Dahl Tomasson fått sparken samtidigt som många av spelarna i landslaget också fått en hel del kritik.

Den tidigare landslagsmittfältaren Anders Svensson är kritisk och menar på att han är orolig över utvecklingen inom svensk fotboll.

– Jag tycker det är väldigt mycket individuellt. Det är alltid ”jag, jag, jag”. Titta på Robin Olsens nej: ”Får jag inte starta så är jag inte med i landslaget”. För mig var det finaste man kunde vara med i. Man var inte alltid en startspelare men man fick kriga för det, säger Svensson i podcasten ”Studio Allsvenskan” och fortsätter:

– Jag ställer mig frågande till om de bryr sig lika mycket om att spela i landslaget som en annan gjorde när man var liten? På fotbollsplanen drömde man om att det var VM-final. Nu har de det så bra i sina klubblag och tjänar mycket pengar. Vill de spela för landslaget? Är det viktigt att gå till slutspel? Eller får man en längre semester och är det inte hela världen? Jag vet inte.

Anders Svensson är med sina 148 landskamper den mest landslagsspelaren i det svenska herrlandslaget.